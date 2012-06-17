Дорисовать дизайн сайта

1. Я уже сделал макет дизайна, сейчас его нужно отрисовать и докрутить до идеала, в дальнейшем если сработаемся буду обращаться по другим проектам к вам

Что мне нужно от вас:

1. Кол-во реализованных проектов.

2. Имя, e-mail, icq, skype( для того что бы созвониться – это обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.