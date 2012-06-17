Дорисовать дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки164 просмотра

1. Я уже сделал макет дизайна, сейчас его нужно отрисовать и докрутить до идеала, в дальнейшем если сработаемся буду обращаться по другим проектам к вам

Что мне нужно от вас:

1. Кол-во реализованных проектов.

2. Имя, e-mail, icq, skype( для того что бы созвониться – это обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.

13 лет назад
IgorBrayt
Игорь 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$50
2 дня
Работу выполнил на отлично, в сроки - рад что начал сотрудничать с вами.
Приятный заказчик, доступно объясняет, оплата своевременная! Рекомендую!

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st_Epris
43 года
18 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад

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