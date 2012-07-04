Фейс-лифт функции "заметки" на работающем проекте

Есть проект www.crewplanet.eu.

В нем производится поиск и управление морскими экипажами.

Представьте просто базу данных CV моряков, а также работодателей, которые копаются в этой базе и делают заметки о моряках на полях.

На каждого моряка есть свои заметки.

Сейчас система позволяет делать только заметки о моряке вцелом. Новая система должна позволить делать не только общие заметки, но и заметки, привязанные к 3 типам объектов/событий:

1) заметки о моряке, касательно какой-то вакансии

2) заметки о моряке, касательно одного из прошлых мест работы

3) заметки о моряке, касательно его будущего трудоустройства

В приложении есть текущий вид заметок, а также прототип будущих заметок.

Необходимо нарисовать аккуратный, эстетичный дизайн для прототипа, который будет сочетаться с текущим дизайном www.crewplanet.eu. Иконки в протитипе указаны только для примера. Готов рассмотреть улучшение прототипа, если будут идеи.

Планируемый бюджет - 80-150EUR. Предлагайте свои цены. Можем поторговаться в личке, если у Вас есть хороший опыт разработки User interface.

Внимание! Оплата только по банку, только в евро!