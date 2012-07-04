Заказ для разработки дизайн-макета сайта компании по уборке квартир (преимущественно) и офисов. Необходимо разработать макет сайта визитки, желательно в светлых тонах. Фон должен быть светлым (белым), если предложите более интересное решение — плюс. Прилагаю макет ...
Фейс-лифт функции "заметки" на работающем проекте
Есть проект www.crewplanet.eu.
В нем производится поиск и управление морскими экипажами.
Представьте просто базу данных CV моряков, а также работодателей, которые копаются в этой базе и делают заметки о моряках на полях.
На каждого моряка есть свои заметки.
Сейчас система позволяет делать только заметки о моряке вцелом. Новая система должна позволить делать не только общие заметки, но и заметки, привязанные к 3 типам объектов/событий:
1) заметки о моряке, касательно какой-то вакансии
2) заметки о моряке, касательно одного из прошлых мест работы
3) заметки о моряке, касательно его будущего трудоустройства
В приложении есть текущий вид заметок, а также прототип будущих заметок.
Необходимо нарисовать аккуратный, эстетичный дизайн для прототипа, который будет сочетаться с текущим дизайном www.crewplanet.eu. Иконки в протитипе указаны только для примера. Готов рассмотреть улучшение прототипа, если будут идеи.
Планируемый бюджет - 80-150EUR. Предлагайте свои цены. Можем поторговаться в личке, если у Вас есть хороший опыт разработки User interface.
Внимание! Оплата только по банку, только в евро!
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