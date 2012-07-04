Фейс-лифт функции "заметки" на работающем проекте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки129 просмотров

Есть проект www.crewplanet.eu.

В нем производится поиск и управление морскими экипажами.

Представьте просто базу данных CV моряков, а также работодателей, которые копаются в этой базе и делают заметки о моряках на полях.

На каждого моряка есть свои заметки.

Сейчас система позволяет делать только заметки о моряке вцелом. Новая система должна позволить делать не только общие заметки, но и заметки, привязанные к 3 типам объектов/событий:

1) заметки о моряке, касательно какой-то вакансии

2) заметки о моряке, касательно одного из прошлых мест работы

3) заметки о моряке, касательно его будущего трудоустройства

В приложении есть текущий вид заметок, а также прототип будущих заметок.

Необходимо нарисовать аккуратный, эстетичный дизайн для прототипа, который будет сочетаться с текущим дизайном www.crewplanet.eu. Иконки в протитипе указаны только для примера. Готов рассмотреть улучшение прототипа, если будут идеи.

Планируемый бюджет - 80-150EUR. Предлагайте свои цены. Можем поторговаться в личке, если у Вас есть хороший опыт разработки User interface.

Внимание! Оплата только по банку, только в евро!

13 лет назад
versusnja
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$150
7 дней
Кирилл хорошо подошел к задаче рисования интерфейса веб-приложения. Мое мнение, что интерфейсы у него получаются хорошо. Я остался доволен результатом и скоростью реакции за просьбы о коррекциях. Планирую обращаться еще, если надо будет рисовать другие програмные интерфейсы.
Дмитрий предоставил прекрасный прототип интерфейса требуемого интерфейса, чем облегчил половину задачи) В ходе работы давал ценные указания. Правки только по существу. Я остался доволен сотрудничеством. Дмитрий отправлял деньги на карту из другой страны. Пришли в течении 3 дней. На момент оплаты предоставил скан платежки из банка. В общем все четко)

Заявки фрилансеров

marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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