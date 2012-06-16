нужен дизайн для сайта сети аптек с многослайдным банером на главной
Дизайн сайта-визитки
Задание - сделать дизайн сайта - визитки с версткой.
Пожелания:
1. никаких ядовитых цветов, напрягающих глаз
2. спокойные приятные оттенки
3. оригинально, чтобы запоминалось
4. стильно и со вкусом
5. можно что-то в духе дизайна книги
6. минимализм и этника - крайне приветствуется
Разделы сайта:
1. обо мне
2. мои книги (описание, форма заказа)
3. стихи на заказ (описание, форма заказа)
4. обратная связь
Как вариант, т.к. не много будет информации
на одной странице: это кнопки, по которым будет открываться диалоговое окно. обратная связь/форма заказа книги/стихи на заказ
а "об авторе" - это главная страничка с основным дизайном и кнопками
Для понимания писателя, ссылка на его произведения http://www.stihi.ru/avtor/ichigo&s=50
С Вас цена и сроки
Лучше не затягивать, в идеале 3-5 дней максимум, нужно срочно выпускать книгу, без сайта никак не получится.
поэтому красиво, со вкусом, но в темпе - идеальный вариант.
При положительном сотрудничестве - дальнейшее сотрудничество.
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