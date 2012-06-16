Дизайн сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок327 просмотров

Задание - сделать дизайн сайта - визитки с версткой.

Пожелания:

1. никаких ядовитых цветов, напрягающих глаз

2. спокойные приятные оттенки

3. оригинально, чтобы запоминалось

4. стильно и со вкусом

5. можно что-то в духе дизайна книги

6. минимализм и этника - крайне приветствуется

Разделы сайта:

1. обо мне

2. мои книги (описание, форма заказа)

3. стихи на заказ (описание, форма заказа)

4. обратная связь

Как вариант, т.к. не много будет информации

на одной странице: это кнопки, по которым будет открываться диалоговое окно. обратная связь/форма заказа книги/стихи на заказ

а "об авторе" - это главная страничка с основным дизайном и кнопками

Для понимания писателя, ссылка на его произведения http://www.stihi.ru/avtor/ichigo&s=50

С Вас цена и сроки

Лучше не затягивать, в идеале 3-5 дней максимум, нужно срочно выпускать книгу, без сайта никак не получится.

поэтому красиво, со вкусом, но в темпе - идеальный вариант.

При положительном сотрудничестве - дальнейшее сотрудничество.

13 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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