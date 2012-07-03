Дизайн для ПП

Анатолий профессионально подходит к задаче, сразу видно. что прежде чем предложить какой то вариант дизайна - все взвешивается основательно! Потрясно сделал мне корпоративный сайт! За это ставлю конечно 10 баллов! Предоплату можете перечислять - все будет сделано в срок и на высоком уровне!