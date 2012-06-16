Сегвей тур в Праге

Требуется отрисовать оригинальный дизайн для сайта проката Сегвеев в Праге.

Что такое сегвей можно посмотреть тут segway.com

Почти все прокаты в мире собраны здесь http://www.segwayguidedtours.com/, хотя сайты толковые встречаются крайне редко.

Ширина сайта 800

Не надо никаких громоздких шапок с панорамами города, никаких портянок текста.

Первый экран должен помещаться в экран планшетника.

Хотелось бы всё в забавно-мультяшном стиле, но рассмотрю варианты.

Движение в какой-то рамочке на экране обязательно - это может быть смена фотографий, флеш, или что ешё.

Перед полной прорисовкой - утверждение первичного эскиза.

Со студиями не сотрудничаю, только с дизайнерами напрямую.

Обязательно наличие портфолио.

Оплата ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после приемки результата. WMR или банк по РФ.

Предоплаты не будет.

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