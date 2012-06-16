Необходимо сменить дизайн сайта, сохранив данные

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок187 просмотров

Необходимо сменить дизайн сайта, разнообразить фон, внести дополнения, не теряя при этом базу текстов и фото.

www.ug-komfort.su

Если есть предложения - обращаться в скайп xx2261

13 лет назад
ug-komfort
Наталья 
57 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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