нужен дизайн для сайта сети аптек с многослайдным банером на главной
Необходимо сменить дизайн сайта, сохранив данные
Необходимо сменить дизайн сайта, разнообразить фон, внести дополнения, не теряя при этом базу текстов и фото.
Если есть предложения - обращаться в скайп xx2261
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходим постоянный специалист по разовым работам существующего сайта. В данный момент необходимо изменить раздел "Портфолио", имеющий определенное количество различных фото, на раздел, который будет состоять из подразделов/страниц: подраздел "Камины" -с фотографиями и кратким описанием ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать шапку для сайта(написать название компании и слоган) в стиле сайта. Сайт несложный. От Вас цена и срок. СП)Завершен13 лет назад
- $300
Нужно сделать редизайн старенького сайта. Всего будет 4 страницы. Главная и 3 страницы с контеном, совсем немного разные по структуре. Дизайн нужен в стиле минимализм. Ищу исполнителя только с опытом и портфолио. Сам ...Закрыт13 лет назад
Задание - сделать дизайн сайта - визитки с версткой. Пожелания: 1. никаких ядовитых цветов, напрягающих глаз 2. спокойные приятные оттенки 3. оригинально, чтобы запоминалось 4. стильно ...Закрыт13 лет назад
Необходима разработка (качественный фейслифтинг) нового дизайна для информационного сайта. Подробности в перепискеЗавершен13 лет назад
- $500
нужен одностраничный сайт для курсов английского языка с рекламным текстом и 5 - 7 минутным видеороликомДизайн сайтов41 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
русскоязычному сайту на движке wordpress требуется смена дизайна и вёрстки с небольшой доработкой под фирменный стиль. обращатья в аську: 281359192Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо нарисовать стильный и креативный дизайн для партнёрской программы. Оплата после утверждения! Рассматриваю похожие проекты в портфолио - нужен знающий дело и креативный дизайнер! Прошу указывать примерную стоимость!Завершен13 лет назад
Необходимо сделать сайт более привлекательным... упорядочить информацию, что еще?? что по мнению профессионала там необходимо? с наименьшими трудозатратами на этой стадии. пытаемся раскрутить продукцию собственного производства. адрес polymerbeton.com.ua о стоимости работ готовы выслушать пожелания исполнителя.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад