Требуется дизайн сайта по новогодней тематике
Дизайн и верстка мобильной версии inpearls.ru
Нужна профессиональная работа. Ищу человека или команду с опытом создания сайтов для мобильных устройств. Начинающим просьба не беспокоить.
Примеры - мобильная версия bash.im, m.habrahabr.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $30
требуется красивый шаблон для Opencart Version 1.5.3.1 или ре дизайн стандартного шаблона под нижеприведенные цели и пожелания. тематика сайта SEO услуги (Article Submission) товаров на сайте 2-3 (вернее не ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется отрисовать оригинальный дизайн для сайта проката Сегвеев в Праге. Что такое сегвей можно посмотреть тут segway.com Почти все прокаты в мире собраны здесь http://www.segwayguidedtours.com/, хотя сайты толковые встречаются крайне редко. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сменить дизайн сайта, разнообразить фон, внести дополнения, не теряя при этом базу текстов и фото. www.ug-komfort.su Если есть предложения - обращаться в скайп xx2261Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходим постоянный специалист по разовым работам существующего сайта. В данный момент необходимо изменить раздел "Портфолио", имеющий определенное количество различных фото, на раздел, который будет состоять из подразделов/страниц: подраздел "Камины" -с фотографиями и кратким описанием ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать шапку для сайта(написать название компании и слоган) в стиле сайта. Сайт несложный. От Вас цена и срок. СП)Завершен13 лет назад
- $300
Нужно сделать редизайн старенького сайта. Всего будет 4 страницы. Главная и 3 страницы с контеном, совсем немного разные по структуре. Дизайн нужен в стиле минимализм. Ищу исполнителя только с опытом и портфолио. Сам ...Закрыт13 лет назад
Задание - сделать дизайн сайта - визитки с версткой. Пожелания: 1. никаких ядовитых цветов, напрягающих глаз 2. спокойные приятные оттенки 3. оригинально, чтобы запоминалось 4. стильно ...Закрыт13 лет назад
Необходима разработка (качественный фейслифтинг) нового дизайна для информационного сайта. Подробности в перепискеЗавершен13 лет назад
- $500
нужен одностраничный сайт для курсов английского языка с рекламным текстом и 5 - 7 минутным видеороликомДизайн сайтов41 заявкаЗакрыт13 лет назад