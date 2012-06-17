Дизайн и верстка мобильной версии inpearls.ru

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Нужна профессиональная работа. Ищу человека или команду с опытом создания сайтов для мобильных устройств. Начинающим просьба не беспокоить.

Примеры - мобильная версия bash.im, m.habrahabr.ru

13 лет назад
maxpower
Максим 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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