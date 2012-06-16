Требуется отрисовать оригинальный дизайн для сайта проката Сегвеев в Праге. Что такое сегвей можно посмотреть тут segway.com Почти все прокаты в мире собраны здесь http://www.segwayguidedtours.com/, хотя сайты толковые встречаются крайне редко. ...
Редизайн шаблона Opencart Version 1.5.3.1
требуется красивый шаблон для Opencart Version 1.5.3.1
или ре дизайн стандартного шаблона под нижеприведенные цели и пожелания.
тематика сайта SEO услуги (Article Submission)
товаров на сайте 2-3 (вернее не товары а варианты SEO услуги)
пожелания к дизайну:
1-дизайн сайта легкий с крупными кнопками (избегать мелких шрифтов и элементов), фон светлый, шрифт текста четко читаемый.
2-корзина на видном месте и выделена графически + информация о количестве товаров и общая сумма заказа крупным шрифтом
3-привлекательная шапка
Страница home – должна быть продающей (seo текст и 2 товара)
1-модуль с двуми товарами расположить на самом видном месте (без скролинга страницы) название товара и его цена должны сразу бросатья в глаза (крупные)
2-все кнопки ведущие к продаже (купить, заказать и т.д.) сделать крупнее других (в 1,5-2 раза) а при необходимости можно и выделить др цветом.
3-грамотно выбрать место для размещения SEО статьи на 2,5к символов (чтобы товары с кнопками купить не уехали за пределы видимости экрана)
4-футер минимизировать (выделить место для Terms, about us, Privacy Policy, Contact Us, sitemap, Gift Vouchers(сделать аккуратным и менее броским, не разделять ссылки на столбцы) + оставить место для картинок о видах приема платежей (paypal, Visa и т.д.)
Страница товара
1-четче оформить место под описание товара, и вынести описание на видное место
2-цена и кнопка купить крупная и на видном месте
3-атрибуты товара (Product Code, ссылки сравнения и т.д.) вынести вниз.
4-убрать отображение информации о наличии товара (у нас не товар а услуга, нет надобности писать о наличии)
страница Contact Us
1-убрать Our Location – оставить только форму для отправки письма
Для всех страниц шаблона
1-выкинуть (если присутствуют) ссылки на Returns, Affiliates, Brands.
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