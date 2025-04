Редизайн шаблона Opencart Version 1.5.3.1

требуется красивый шаблон для Opencart Version 1.5.3.1

или ре дизайн стандартного шаблона под нижеприведенные цели и пожелания.

тематика сайта SEO услуги (Article Submission)

товаров на сайте 2-3 (вернее не товары а варианты SEO услуги)

пожелания к дизайну:

1-дизайн сайта легкий с крупными кнопками (избегать мелких шрифтов и элементов), фон светлый, шрифт текста четко читаемый.

2-корзина на видном месте и выделена графически + информация о количестве товаров и общая сумма заказа крупным шрифтом

3-привлекательная шапка

Страница home – должна быть продающей (seo текст и 2 товара)

1-модуль с двуми товарами расположить на самом видном месте (без скролинга страницы) название товара и его цена должны сразу бросатья в глаза (крупные)

2-все кнопки ведущие к продаже (купить, заказать и т.д.) сделать крупнее других (в 1,5-2 раза) а при необходимости можно и выделить др цветом.

3-грамотно выбрать место для размещения SEО статьи на 2,5к символов (чтобы товары с кнопками купить не уехали за пределы видимости экрана)

4-футер минимизировать (выделить место для Terms, about us, Privacy Policy, Contact Us, sitemap, Gift Vouchers(сделать аккуратным и менее броским, не разделять ссылки на столбцы) + оставить место для картинок о видах приема платежей (paypal, Visa и т.д.)

Страница товара

1-четче оформить место под описание товара, и вынести описание на видное место

2-цена и кнопка купить крупная и на видном месте

3-атрибуты товара (Product Code, ссылки сравнения и т.д.) вынести вниз.

4-убрать отображение информации о наличии товара (у нас не товар а услуга, нет надобности писать о наличии)

страница Contact Us

1-убрать Our Location – оставить только форму для отправки письма

Для всех страниц шаблона

1-выкинуть (если присутствуют) ссылки на Returns, Affiliates, Brands.