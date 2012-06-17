Нужен дизанйн автопортала

Только для профессионалов нужен дизайн авто портала с очень простым и удобным интерфейсом ничего лишнего. Кол-во страниц около 30, но для начала работы нужно будет нарисовать заглавную страницу ее я оплачу отдельно. Четкого тз нет. Пожелания и предложения приветствуются. После прорисовки от вас же нужна будет кросбраузерная верстка.