Фирменний дизайн и логотип онлайн магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок175 просмотров

Необходимо:

- придумать и реализовать узноваемий логотип сайта

- сделать дизайн главной страницы сайта и 5 второстипенних страниц

- разработать дизайн для электронной рассилки

Сайт представляет из себя магазин эл. гаджетов с возможностью онлайн оплаты.

Весь дизайн должен быть одновремменно лаконичен и современнен, в одной цветовой гамме.

Планируется долговременное сотруднейество в контексте одного и того же проектa.

Выборочно будем проводить сообеседование по skype-у. Наличие готового прототипа - жирний плюс.

13 лет назад
konteck
Алекс 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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