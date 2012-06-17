Нужен дизайн для сайта. Сайт блогового типа, тематика фиалки - цветы. Сайт нуждается в новом дизайне. http://violets.in/ Работа должна быть выполнена на хорошем уровне. Нравятся дизайны ...
Новый дизайн сайта
Нужен срочно новый дизайн для сайта (кабельная промышленность). Ориентир на минимализм.
Движок желательно WordPress. Главное сделать понятный каталог из продукции.
Вся информация есть на старом сайте.
Пример сайта: http://www.reka.fi/
Заявки фрилансеров
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