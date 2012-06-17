Новый дизайн сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт46 заявок272 просмотра

Нужен срочно новый дизайн для сайта (кабельная промышленность). Ориентир на минимализм.

Движок желательно WordPress. Главное сделать понятный каталог из продукции.

Вся информация есть на старом сайте.

Пример сайта: http://www.reka.fi/

WordPress
13 лет назад
Spacers
Андрей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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