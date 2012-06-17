Дизайн сайта, верстка, интеграция в DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок98 просмотров

Нужен дизайн для сайта.

Сайт блогового типа, тематика фиалки - цветы.

Сайт нуждается в новом дизайне.

http://violets.in/

Работа должна быть выполнена на хорошем уровне.

Нравятся дизайны

http://www.weblancer.net/users/AlexxxDiz/portfolio/?category_id=9

http://centroarts.com/

Уровень работ должет быть примерно таким же.

Структура сайта блоговая, 2 колонки.

Можно с стиле минимализма

по типу:

vedablog.ru

Предлагайте. Ссылки на портфолио оставляйте.

Спасибо.

DLE
13 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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