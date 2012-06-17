Нужен срочно новый дизайн для сайта (кабельная промышленность). Ориентир на минимализм. Движок желательно WordPress. Главное сделать понятный каталог из продукции. Вся информация есть на старом сайте. Пример сайта: http://www.reka.fi/
Информационный дизайн портала
ОЧЕНЬ нужен дизайнер, умеющий работать в таком стиле:
1. http://www.behance.net/gallery/Event-Music-Website/3036027
2. http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborgstryckeriet/
3. http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborg-nonstop/
Кандидатов прошу выслать ссылки на похожие работы.
Всю остальную информацию обсудим с выбранным кандидатом.
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