Редизайн магазина (Приватно для ilyuha)

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Завершен2 заявки122 просмотра

Необходимо внести поравки в две страницы интернет-магазина yokoko.com.ua и доработать несколько элементов согласно ТЗ

13 лет назад
max_kmv
Максим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ilyuha
Илья 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$60
2 дня
Качество макетов, такое как показано в портфолио. Суть правок понималась сразу и оперативно возвращался готовый результат. От себя и от лица клиента благодарю за классный результат!
Приятное и продуктивное сотрудничество, моментальная оплата. Надеюсь на продолжение совместной работы :)

Заявки фрилансеров

ilyuha
Илья 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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