Дизайн сайта. Приватно для Июльской Маргариты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка165 просмотров

Добрый день, Маргарита! Необходимо так же талантливо разработать дизайн для сайта юридических клиентов. Спасибо.

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$50
1 день
Очень рад снова сотрудничать с Вами, Маргарита! Как всегда - идея в "яблочко". Именно то, что я хотел! Спасибо огромное!
Очередной проект с Сергеем и всё на высоте. Чёткая постановка задачи, всегда на связи, мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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