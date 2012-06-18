Необходимо внести поравки в две страницы интернет-магазина yokoko.com.ua и доработать несколько элементов согласно ТЗ
Дизайн сайта. Приватно для Июльской Маргариты
Добрый день, Маргарита! Необходимо так же талантливо разработать дизайн для сайта юридических клиентов. Спасибо.
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