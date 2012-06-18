Сайт на скрине. Уже сверстанный, в формате html Необходимо: 1. Придумать логотип "Альфа-Климат" 2. Переделать шапку. Тематика шапки хорошая, но в целом, с учетом ужасных шрифтов, смотрится убого ...
Нужен дизайн для web 3.0 сайта
Нам требуется разработать дизайн макет для сайта типа:
3. и так далее.
Мы даем: видиние и схему дизайна.
Вы даете: PSD титула и внутренней (клоторая на 10 % отличается от титула)
Кого мы хотим найти: Действительно крастивного дизайнера, котрый сделает хорошую работу.
Предоплата возможна для СИЛЬНЫХ дизайнеров с СИЛЬНЫМ портфолио, в котором подобыне сайты.
Прием заявок в скрытом виде.
Бюджет обсуждаем.
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