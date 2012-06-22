1. Переделать низ сайта 2. Меню сайта переместить в левый блок заместо новостей 3. В верхний правый угол вставить часы 4. Вставить значки или флажки на ваше усмотрение Rus | Eng (2х ...
Дизайн сайта
Необходимо сделать дизайн для сайта Инжиниренговой компании. Компания новая поэтому графического материала не много, из существующего есть презентация деятельности компании + логотип (по желанию исполнителя его можно переделать, если нужно) , так же в помощь для дизайнера в аттаче к проекту есть схема сайта с схематичным описанием структуры страниц.
Работа срочная (предыдущий дизайнер сорвал все сроки), поэтому хотелось бы увидеть результат к концу недели. Если в процессе работы с исполнителем меня все устроит, то для исполнителя сразу будет следующий заказ на дизайн сайта для мебельной компании, а так же в процессе появления заказов у меня буду передавать работы по дизайну исполнителю. Так что дизайнер нужен постоянно.
Оплата сразу после утверждения макетов дизайна заказчиком, оплата по выбору WebMoney, Яндекс Деньгами, на счет в банке. После оплаты исполнитель должен предоставить выполненные макеты дизайна в формате PSD.
Главное в этой работе сделать красиво и в минимальные сроки, с последующим проектом сроки не будут таким сжатыми.
Выбранный исполнитель
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