Необходимо сделать дизайн для сайта Инжиниренговой компании. Компания новая поэтому графического материала не много, из существующего есть презентация деятельности компании + логотип (по желанию исполнителя его можно переделать, если нужно) , так же в помощь для дизайнера в аттаче к проекту есть схема сайта с схематичным описанием структуры страниц.

Работа срочная (предыдущий дизайнер сорвал все сроки), поэтому хотелось бы увидеть результат к концу недели. Если в процессе работы с исполнителем меня все устроит, то для исполнителя сразу будет следующий заказ на дизайн сайта для мебельной компании, а так же в процессе появления заказов у меня буду передавать работы по дизайну исполнителю. Так что дизайнер нужен постоянно.

Оплата сразу после утверждения макетов дизайна заказчиком, оплата по выбору WebMoney, Яндекс Деньгами, на счет в банке. После оплаты исполнитель должен предоставить выполненные макеты дизайна в формате PSD.

Главное в этой работе сделать красиво и в минимальные сроки, с последующим проектом сроки не будут таким сжатыми.