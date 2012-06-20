Доработать дизайн

Нарисовали PSD макет для интернет-магазина igrotrec.ru, теперь его нужно "натянуть" на сайт. То, что есть сейчас, можете посмотреть на сайте сами. Новая версия - в архиве - http://igrotrec.ru/igrotrec_jpeg.zip Кроме "перевода" макета в ...