Доработать дизайн

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки169 просмотров

1. Переделать низ сайта

2. Меню сайта переместить в левый блок заместо новостей

3. В верхний правый угол вставить часы

4. Вставить значки или флажки на ваше усмотрение Rus | Eng (2х язычный сайт будет)

5. Поиграть с задним белым фоном

6. Поиграть с изображением справа от логотипа

Писать в скайп: heihachimishima88 - вышлю PSD

13 лет назад
heihachi
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

GBOXMEDIA
Влад 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный дизайнер, сделал все быстро и по желанию.
Очыень понравилось работать с этим человеком, все понятно обесняет, СОВЕТУЮ. Надеюсь на дольнейшее сотруднечество.

Заявки фрилансеров

GBOXMEDIA
Влад 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изменение/дополнение дизайна hamam-teplo.ru

    Здравствуйте! Сайт http://hamam-teplo.ru/ посвящен отопительной системе турецких бань (хамамов). Что следует изменить в дизайне чтобы сайт http://hamam-teplo.ru/ сразу же заинтересовывал человека? Пишите сразу стоимость и сроки реализации ваших идей.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внесение правок в существующий дизайн сайта

    $50

    Есть сайт, к которому прикручен купленный шаблон. На данный момент необходимо этот шаблон доработать. Для всех страниц сайта используется одна и таже разметка (header вверху, горизонтальное навигационное меню, посредине основной контент, внизу footer) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн для web 3.0 сайта

    $500

    Нам требуется разработать дизайн макет для сайта типа: 1. http://37signals.com/ 2. https://squareup.com/ 3. и так далее. Мы даем: видиние и схему дизайна. Вы даете: PSD титула ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    Сайт на скрине. Уже сверстанный, в формате html Необходимо: 1. Придумать логотип "Альфа-Климат" 2. Переделать шапку. Тематика шапки хорошая, но в целом, с учетом ужасных шрифтов, смотрится убого ...

    HTML
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон для Битрикс

    Нарисовали PSD макет для интернет-магазина igrotrec.ru, теперь его нужно "натянуть" на сайт. То, что есть сейчас, можете посмотреть на сайте сами. Новая версия - в архиве - http://igrotrec.ru/igrotrec_jpeg.zip Кроме "перевода" макета в ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Информационный дизайн портала

    ОЧЕНЬ нужен дизайнер, умеющий работать в таком стиле: 1. http://www.behance.net/gallery/Event-Music-Website/3036027 2. http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborgstryckeriet/ 3. http://www.lundgrenlindqvist.se/goteborg-nonstop/ Кандидатов прошу выслать ссылки на похожие работы. Всю остальную информацию обсудим с выбранным кандидатом.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новый дизайн сайта

    $1000

    Нужен срочно новый дизайн для сайта (кабельная промышленность). Ориентир на минимализм. Движок желательно WordPress. Главное сделать понятный каталог из продукции. Вся информация есть на старом сайте. Пример сайта: http://www.reka.fi/

    WordPress
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад