Нужен интересный и качественный дизайн сайта Макеты есть, лого есть, тз есть Всего 1 главная , которую нужо сдать сегодня к вечеру, и еще 7 которые нужно сделать по аналогии с главной ...
Требуется дизайн в стиле минимализм
Здравствуйте!
Требуется дизайн сайта в стиле минимализм.
Данный дизайн будет использоваться и для корпоративного сайта и для интернет-магазина компании
Требуется нарисовать макет следующих страниц:
- Главная
- Страница списка новостей/статей
- Страница новости/статьи (изображение + текстовая информация)
- Страница фотогалереи
- Страница прайс-листа(текстовая информация + иконка и ссылка на скачивание)
- 404 страница
- Страница каталога продукции(ссылка на страницу раздела продукции в виде изображения и названия)
- Страница раздела продукции(ссылка на страницу конкретной продукции в виде изображения и названия)
- Страница продукции(изображение + текстовая информация. Необходимо сделать красиво оформленный блок с номером телефона для побуждения звонка, и форму обратной связи)
Дополнительно, для интернет-магазина:
- Страница каталога товаров(ссылка на страницу раздела товаров в виде изображения и названия)
- Страница раздела товаров(ссылка-изображение товара, ссылка-название товара, кнопка "в корзину")
- Страница товара(изображение товара, текстовое описание, видная кнока "в корзину")
По сути, структура страниц едина, кроме главной, поэтому работы не так уж и много.
Дизайн должен быть "вкусным". Необходим белый фон. Оформление сайта должно быть представлено в 7 цветах(можно взять радугу, хотя скорее всего коды цветов предоставим), имеется ввиду цвета ссылок, кнопок, иконок и других графических элементов оформления сайта.
На главной странице необходимо изображение(фото), которое будет отражать деятельность компании. Фото предоставим, их обрабатывать не надо.
Так же на главной необходима форма для обратной связи.
Необходимо нарисовать иконки для разделов(речь о каталоге продукции/товаров). Иконки не должны отражать суть раздела, то есть должны подходить как к строительной компании, так и к салону красоты. Всего необходимо 10 иконок.
Необходима красивая кнопка "Заказать".
Логотип для сайта предоставим.
Бюджет на разработку дизайна сайта 6 000 рублей(WMR).
Все права на макет остаются за нами.
Предоплата 30%. Вторые 70% после получения psd файла.
При подачи заявки указывайте сроки(важный параметр) и ссылку на портфолио(отличать шаблоны от уникальных дизайнов мы умеем)
Остальные детали после выбора исполнителя.
Большое спасибо!
Заявки фрилансеров
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