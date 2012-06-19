Разработка полного пакета дизайна

Инвестиционной компании NKrat требуется дизайнер для разработки полного пакета дизайна:

1. Лого

2. Брендбук

3. Дизайн сайта

Сроки исполнения - 2-3 недели.

От исполнителя требуется доступность в Skype от 4-х часов в день и желательно проживание в г. Киев.

Все подробности относительно проекта и оплаты обсуждаются в личной беседе.

При подаче заявки, пожалуйста, указывайте ссылку на портфолио.

Проект новый и далеко не единственный. После выполнения данной задачи интересное и долгосрочное сотрудничество обеспечено.