Разработка полного пакета дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок225 просмотров

Инвестиционной компании NKrat требуется дизайнер для разработки полного пакета дизайна:

1. Лого

2. Брендбук

3. Дизайн сайта

Сроки исполнения - 2-3 недели.

От исполнителя требуется доступность в Skype от 4-х часов в день и желательно проживание в г. Киев.

Все подробности относительно проекта и оплаты обсуждаются в личной беседе.

При подаче заявки, пожалуйста, указывайте ссылку на портфолио.

Проект новый и далеко не единственный. После выполнения данной задачи интересное и долгосрочное сотрудничество обеспечено.

13 лет назад
m_volod
Марина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Шапка с кроликами

    $10

    Нужна шапка с кроликами (для сайта продающего живых кроликов, на развод и на мясо) Желательно разных кроликов на травке симпатично разместить. 1200рх 200рх

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта по вывозу мусора

    $30

    Нужен дизайн 2 стр -главная и внутренняя Вывоз строительного крупногабаритного мусора Использовать в дизайне ключевые слова (счделать отдельные блоки под них) [вывоз мусора] (киев) [вывоз бытового мусора] [вывоз твердых бытовых ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн финансового сайта

    Здравствуйте Один из проектов нашей компании - Intelligent Negotiator - SaaS решение позволяющее пользователям погашать свои различные задолжности в онлайне, при помощи различных систем оплаты. Пользователь входит, видит свои задолжности - ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайн в стиле минимализм

    $200

    Здравствуйте! Требуется дизайн сайта в стиле минимализм. Данный дизайн будет использоваться и для корпоративного сайта и для интернет-магазина компании Требуется нарисовать макет следующих страниц: - ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен интересный и качественный дизайн сайта Макеты есть, лого есть, тз есть Всего 1 главная , которую нужо сдать сегодня к вечеру, и еще 7 которые нужно сделать по аналогии с главной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать различный дизайн для словарей. Drupal 6

    drupal 6 Есть тип материала "Poster", ноды внутри распределены по словарю таксономии. Необходимо сделать так, чтобы ноды, относящиеся к разным терминам, имели различные шаблоны дизайна. Термины таксономии, соответствующие ноды которого должны ...

    Drupal
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Необходимо сделать дизайн для сайта Инжиниренговой компании. Компания новая поэтому графического материала не много, из существующего есть презентация деятельности компании + логотип (по желанию исполнителя его можно переделать, если нужно) , так же в помощь ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать дизайн

    $10

    1. Переделать низ сайта 2. Меню сайта переместить в левый блок заместо новостей 3. В верхний правый угол вставить часы 4. Вставить значки или флажки на ваше усмотрение Rus | Eng (2х ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад