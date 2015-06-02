Дизайн сайта по вывозу мусора

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок333 просмотра

Нужен дизайн 2 стр -главная и внутренняя

Вывоз строительного крупногабаритного мусора

Использовать в дизайне ключевые слова (счделать отдельные блоки под них)

[вывоз мусора] (киев)

[вывоз бытового мусора]

[вывоз твердых бытовых отходов]

(Меню: Главная Услуги Цены Автопарк Контакты )

отобразить автопарк (фото в файле отобразить именно эти автомобили)

Отобразить карту районов киева на главной (пример http://www.absolut-group.ru/)

Придумать логотип ( vivozim-musor )

Нравятся сайты http://www.absolut-group.ru/ http://www.vivozmusora.ru/ http://www.net-musoru.ru/

13 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Все ок!
ok

Заявки фрилансеров

Dukalex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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