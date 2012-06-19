Воплотить на сайте новые технологии в вэб-дизайне, верстке, программинге.
Дизайн сайта
Нужен сайт компании по продаже агрозапчастей. Есть ТЗ, логотип, графические материалы и пример предыдущего дизайнера, от которого нужно оттолкнуться.
Проект срочный, поэтому прошу писать только тем, кто свободен.
Оплата после утверждения макета любым удобным вам способом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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