Нужен сайт компании по продаже агрозапчастей. Есть ТЗ, логотип, графические материалы и пример предыдущего дизайнера, от которого нужно оттолкнуться.

Проект срочный, поэтому прошу писать только тем, кто свободен.

Оплата после утверждения макета любым удобным вам способом.