Дизайн сайта - организация мероприятий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок1386 просмотров
#1$50

Есть группа людей, занимающаяся организацией мероприятий.

Требуется дизайн главной страницы.

Основные пожелания:

Праздничный, happy, яркие, насыщенные цвета.

Нравится идея: сиреневый цвет и желтые звездочки

Логотип - в приложении

13 лет назад
Stas_K
49 лет
21 год в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
#1
Отличный дизайнер, адекватный, ответственный и приятный в общении человек. Рекомендую!
Спасибо за интересный конкурс. Рекомендую как надёжного заказчика!

Заявки фрилансеров

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
#1

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