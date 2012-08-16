Дизайн сайта компании по поставке полимерных полов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок249 просмотров

Доброго времени суток!

ТЗ во вложении, жду от вас предложений.

Интересует работа следующими этапами: создаём СБС, вы предлагаете 2-3 макета главной страницы на выбор; я оплачиваю 50% сделки.

Готовите остальные страницы и оплачиваю оставшуюся сумму.

13 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$150
5 дней
Доволен работой Катерины по моему проекту. Особенно порадовала структурированность результата - все слои разложены по папкам, как и полагается в лучших традициях веб-дизайна. После неё верстальщик за 2 часа переверстал всё в рабочий сайт - а это ли не профессионализм исполнителей? Огромная благодарность за работу, Катерина! И до новых встреч!
Приятный в общении человек и порядочный заказчик! с удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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