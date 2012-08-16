Дизайн сайта компании по поставке полимерных полов

Доволен работой Катерины по моему проекту. Особенно порадовала структурированность результата - все слои разложены по папкам, как и полагается в лучших традициях веб-дизайна. После неё верстальщик за 2 часа переверстал всё в рабочий сайт - а это ли не профессионализм исполнителей? Огромная благодарность за работу, Катерина! И до новых встреч!