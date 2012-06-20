Нужно найти шаблон под нужды ТЗ и переделать под наши нужды. Структура сайта следующая -главная- это страница чисто имиджевая, на которой должны быть фото самих продуктов.... ...
Пакетный заказ на дизайн 2-х сайтов (Театры-Part3)
Добрый день, уважаемые дизайнеры.
Необходимо создать яркие и тематичные дизайны для сайтов по продаже билетов в театры: Табакова и Фоменко(ТЗ-описание смотрите в подвале).
Если ваше портфолио с качественными дизайнами нам подойдет, или будет содержать похожие работы, то мы готовы в качестве гарантии за показ тестового дизайна сайта театра, по предоплате перевести вам 30$.
Просьба, оставлять заявки, только если вы действительно уверенны в своих силах, создавали аналогичные дизайны и сможете показать достойное качество вашей работы.
Основное ТЗ заказов на дизайн сайтов сателлитов.
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Необходимо создать дизайны сайтов для следующих театров:
Театр Табакова
Театр Фоменко
Дизайн театральных сайтов должен быть аналогичным как на нижеуказанном сайте, и макетов во вложении к заданию (7 файлов).
Соответственно не прямое копирование, Используйте в работе расположение основных блоков и элементов.
Т.е. элементы покрупнее, не меньше, шрифты не мельчить, средние.
Телефон 888–88–88 желательно покрупнее. На Главной странице также отрисовать поля для формы заказа.
Структура сайта:
В верхнем меню ссылки:
Главная
Афиша театра
Репертуар
Билеты в театр
О театре
Оплата и Доставка
План зала и Адрес
В нижнем меню продублировать ссылки и телефон 888–88–88
Постраничная отрисовка (4 макета):
Главная (уникальный дизайн) предстоящий спектакль, анонс событий, новостной раздел.
Афиша театра (уникальный дизайн) расписание спектаклей.
Репертуар (уникальный дизайн) придерживаясь общей стилистики нашего сайта возьмите за образец структуру репертуара большого театра — http://www.bolshoi.ru/performances/.
Билеты в театр (уникальный дизайн) она же форма заказа.
В пример посмотрите вложенные файлы, но не следует полностью копировать их, мы же все-таки хотим получить оригинальное дизайнерское решение, учитывайте юзабилити сайта, нужен удобный и понятный дизайн.
Доработайте сайт в плане фона: наложите текстуру или тематический узор, чтоб сайты не были аскетичным, оживите их используя фон.
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Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!!
Внимание!!!
Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!
Заявки фрилансеров
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