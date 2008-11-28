Stas_K

Станислав Stas_K

 
47 летРоссия/Саратов
20 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
sarmaev
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Написание VB скрипта для Word (перенос данных)
Отлично - быстро - качественно.
ТЗ четкое, никаких проблем в процессе работы, оплата получена. Рекомендую.
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andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Исправлении ошибки в Visual Basic (макрос excel)
Большое спасибо за быструю работу! Вежливо , недорого и качественно, рекомендую!
Вежливый заказчик, ответственный человек. Было приятно иметь дело!
Ответный отзыв
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Парсер онлайн-справочника
Сделал всё грамотно
Четкое ТЗ, своевременная оплата, адекватный заказчик.
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melpix
Артем 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
$25
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Ko Stas (Stas_K)
Отличная работа!!! оперативно и без ненужных вопросов!
Никаких проблем как на этапе работы, так и с оплатой. Только положительные эмоции.
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takoe
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Граббер
Работать с человеком приятно. По срокам немного не уложился(на 1 день всего), но я считаю, что в этом была моя вина, так как ТЗ было немного сырое и доработок было достаточно. Рекомендую.
Приятный человек, ответственный заказчик. Четкое и понятное ТЗ, никаких проблем на этапе разработки. Работа оплачена, даже больше, чем требовалось :)
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