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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Отлично - быстро - качественно.
Ответный отзыв
ТЗ четкое, никаких проблем в процессе работы, оплата получена. Рекомендую.
$3
10 баллов
12 лет назад
Большое спасибо за быструю работу! Вежливо , недорого и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Вежливый заказчик, ответственный человек. Было приятно иметь дело!
$30
10 баллов
13 лет назад
Сделал всё грамотно
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата, адекватный заказчик.
$25
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа!!! оперативно и без ненужных вопросов!
Ответный отзыв
Никаких проблем как на этапе работы, так и с оплатой. Только положительные эмоции.
$100
10 баллов
15 лет назад
Работать с человеком приятно. По срокам немного не уложился(на 1 день всего), но я считаю, что в этом была моя вина, так как ТЗ было немного сырое и доработок было достаточно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный человек, ответственный заказчик. Четкое и понятное ТЗ, никаких проблем на этапе разработки. Работа оплачена, даже больше, чем требовалось :)