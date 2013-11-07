Редизайн сайта InStat Scout

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Завершен1 заявка275 просмотров

Требуется полный редизайн информационной веб-системы футбольной статистики

12 лет назад
Stas_K
49 лет
21 год в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 дней назад
12 лет назад
$5700
35 дней
Отличный профессионал! За продолжительное время сотрудничества - ни одной проблемы. Все красиво и вовремя. Приятно работать с человеком.
Как всегда команда InStat показала себя отличными профессионалами и заказчиками. Очень интересный проект как для дизайнера, так и для UX. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 дней назад
12 лет назад

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