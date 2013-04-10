Веб-дизайнер для доработки турсайта (Киев)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок206 просмотров

Профессиональные требования:

- знание фотошопа на уровне продвинутого пользователя

- успешный опыт по разработке веб-дизайна (показать примеры своих работ - обязательное условие)

- понятие юзабилити и композиции;

- умение воспринять стиль текущего дизайна и дорабатывать новые страницы в том же стиле

Приветствуются знания верстки, css, html, навыки программирования PHP - либо связи позволяющие решить такие задачи.

Требования к кандидату:

- ответственность

- оперативность

- желание перспективного сотрудничества

Условия сотрудничества - возможна удаленная работа на результат.

Условия оплаты - сдельная оплата за порции выполненных работ.

О работе:

Доработка новых элементов сайта.

Уровень сложности работ - средняя. Не требует сверхъестественной креативности.

Ближайший объем работ - постоянная загрузка на несколько часов в день.

Просьба высылать предложения, предпочтительный уровень стоимости услуг. Будем рады встретиться с вами для знакомства и оценки работ, оставляйте контакты.

Мы находимся в г.Киеве, предпочтение отдаем киевским кандидатам.

CSSHTMLPHP
12 лет назад
Dir
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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