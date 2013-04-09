Доработать элементы дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок149 просмотров

Добрый день. Нужно срочно доработать мелкие елементы дизайна (сделанные другим, более не профессиональным человеком). Тематика игровая

12 лет назад
skyfirer
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Преобразовать дизайн сайта

    $70

    Имеется английский дизайн сайта на Joomla. Необходимо его преобразовать для русскоязычной аудитории + внести коррективы. Желательный способ для оплаты Яндекс.Деньги.

    Joomla
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой дизайн и вёрстка под YII Framework

    Требуется создать и сверстать простенький дизайн для сайта написанного на YII Framework отталкиваясь от стандартного. Специфика сайта – простенькая социальная сеть для выпускников ВУЗа специальности Прикладная математика и информатика. Работы не много, есть ...

    Yii
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется небольшой дизайн сайта

    Компания занимается предоставлением услуг профессиональных грузчиков: грузчики на склад, переезд, такелажные работы. Сайт состоит из н15 страниц. Требуется дизайн сайта, включая: - Дизайн сайта , простенько, ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн веб-студии

    Необходимо сделать дизайн веб-студии. Макет во вложении (для просмотра нужно поставить Axure). Интересуют стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта для веб-студии

    $300

    Необходимо сделать дизайн сайта для веб-студии. Дизайн должен быть продающим. Необходимо показать, что студия специализируется на разработке дорогих сайтов, не должно возникать ощущение дешевизны. Дизайн ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить дизайн шапки

    $50

    Нужна новая шапка к магазину slap-chop.by Та что есть сейчас не нравится по нескольким причинам: плохое качество – некоторые изображения рябят, перец на переднем плане вообще лесенкой ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад