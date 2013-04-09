Простой дизайн и вёрстка под YII Framework

Требуется создать и сверстать простенький дизайн для сайта написанного на YII Framework отталкиваясь от стандартного.

Специфика сайта – простенькая социальная сеть для выпускников ВУЗа специальности Прикладная математика и информатика. Работы не много, есть уже некоторые идеи. Остальные подробности при личном общении.

Срок выполнения до 15.04