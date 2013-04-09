Дизайн сайта для веб-студии

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки301 просмотр

Необходимо сделать дизайн сайта для веб-студии.

Дизайн должен быть продающим.

Необходимо показать, что студия специализируется на разработке дорогих сайтов, не должно возникать ощущение дешевизны.

Дизайн сделать в цветах логотипа.

Дизайн нужен уникальный, не шаблонный.

Дизайнер нужен свободный.

P.S.> в личку не ломиться.

12 лет назад
superbas
Борис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров