Нужен дизайн и простая вёрстка сайта.

Без админки. Тематика -- недвижимость (агентство недвижимости). Header и footer отдельными файлами.

Пункты меню (текстовые + так, чтобы легко можно было менять/дополнять самим, лучше в отдельном файле, но при нахождении в конкретном разделе текущий пункт меню должен как-то выделяться):

Главная (стартовая страница)

Услуги (перечень услуг)

Жилая недвижимость (перечень объектов: фото + описание)

Коммерческая недвижимость (перечень объектов: фото + описание)

Земельные участки (перечень объектов)

Контакты (адрес, телефон, форма обратной связи)

Нужно было, как говорится, ещё вчера. Так что -- срочно.

Бюджет небольшой, жду предложений по срокам и цене.