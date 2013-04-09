Небольшая работа для дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка158 просмотров

Добрый день!

Подробности:

Компания запускает две акции. На сайте этой компании необходимо разместить информацию по этим акциям. Про сами акции напишу кандидатам.

От Вас нужно следующее:

1) Для двух акций отрисовать плавающий блок-ссылку. Например как тут http://slon-media.ru/static.php?id=3 справа ссылка на консультанта "Задать вопрос". Вот такую штуку нам нужно для двух акций сделать. Только это не должна быть просто синяя кнопка с белым текстом. Нужно что то яркое с графическими элементами. Т.е. эти блоки будут прилеплены к краю экрана всегда и на всех страницах. Всегда будут показаны сразу две этих ссылки.

2) На главной странице сайта компании будут по очереди появляться баннеры. Т.е. отрисовать два баннера, появляться они будут поочереди. Тут тоже нужно что то красочное, а не просто текстом написать, напрмиер как тут http://slon-media.ru/static.php?id=3 (рука держит визитку).

Пишите стоимость. При количестве отзывов менее 10 не пишите. Оплата только ЯД.

12 лет назад
Anton163
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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