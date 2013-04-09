Собственно задача уже выполнялась и нужно просто сделать также но с другим домом и с другими планировками. Как должно получиться графически можно посмотреть тут - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh Исходные ...
Небольшая работа для дизайнера
Добрый день!
Подробности:
Компания запускает две акции. На сайте этой компании необходимо разместить информацию по этим акциям. Про сами акции напишу кандидатам.
От Вас нужно следующее:
1) Для двух акций отрисовать плавающий блок-ссылку. Например как тут http://slon-media.ru/static.php?id=3 справа ссылка на консультанта "Задать вопрос". Вот такую штуку нам нужно для двух акций сделать. Только это не должна быть просто синяя кнопка с белым текстом. Нужно что то яркое с графическими элементами. Т.е. эти блоки будут прилеплены к краю экрана всегда и на всех страницах. Всегда будут показаны сразу две этих ссылки.
2) На главной странице сайта компании будут по очереди появляться баннеры. Т.е. отрисовать два баннера, появляться они будут поочереди. Тут тоже нужно что то красочное, а не просто текстом написать, напрмиер как тут http://slon-media.ru/static.php?id=3 (рука держит визитку).
Пишите стоимость. При количестве отзывов менее 10 не пишите. Оплата только ЯД.
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