# 1 — $ 100

Нужен небольшой редизайн главной страница сайта и меню (icepartners.ru).

Главная проблема в большом меню товаров которое сейчас располагается слева (раньше разделы 3CX, оборудование и приложения располагались в верхней части, но с ростом числа типов товаров навигация стала не удобной).

Пожелания:

1. Хочется изменить дизайн левого меню чтобы оно не двигало вверх-вниз раздел новостей при раскрытии.

2. Более органично вписать его в сам дизайн сайта, т.к. текущий вариант не очень удачный.

3. возможно перемещение и замена существующих модулей

Нужна удобная,понятная и красивая навигация по сайту (только дизайн без программирования).