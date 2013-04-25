Собственно задача уже выполнялась и нужно просто сделать также но с другим домом и с другими планировками. Как должно получиться графически можно посмотреть тут - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh Исходные ...
Небольшой редизайн главной страница сайта и меню
Нужен небольшой редизайн главной страница сайта и меню (icepartners.ru).
Главная проблема в большом меню товаров которое сейчас располагается слева (раньше разделы 3CX, оборудование и приложения располагались в верхней части, но с ростом числа типов товаров навигация стала не удобной).
Пожелания:
1. Хочется изменить дизайн левого меню чтобы оно не двигало вверх-вниз раздел новостей при раскрытии.
2. Более органично вписать его в сам дизайн сайта, т.к. текущий вариант не очень удачный.
3. возможно перемещение и замена существующих модулей
Нужна удобная,понятная и красивая навигация по сайту (только дизайн без программирования).
Победитель конкурса
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