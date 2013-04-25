Небольшой редизайн главной страница сайта и меню

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки788 просмотров
#1$100

Нужен небольшой редизайн главной страница сайта и меню (icepartners.ru).

Главная проблема в большом меню товаров которое сейчас располагается слева (раньше разделы 3CX, оборудование и приложения располагались в верхней части, но с ростом числа типов товаров навигация стала не удобной).

Пожелания:

1. Хочется изменить дизайн левого меню чтобы оно не двигало вверх-вниз раздел новостей при раскрытии.

2. Более органично вписать его в сам дизайн сайта, т.к. текущий вариант не очень удачный.

3. возможно перемещение и замена существующих модулей

Нужна удобная,понятная и красивая навигация по сайту (только дизайн без программирования).

12 лет назад
afonix
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-1)

Победитель конкурса

Screamer84
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
Была довольно тривиальная, на первый взгляд, задача по редизайну меню сайта. Сам перепробовали кучу вариантов, ничего не подходило. Алексей попал в 10-ку практически с первой попытки. Пара корректировок и готово отличное решение нашей проблемы.
Отличный заказчик. Быстро нашли общий язык, оплатил сразу после согласования проекта. Буду рад новому сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Screamer84
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1

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