Здравствуйте. Необходимо нарисовать простой и стильный дизайн статейного сайта.

Тематика статей - ремонт и дизайн интерьеров.

Пожелания по цветам - белый, черный, зеленый.

Сайт будет работать на Wordpress. Схема дизайна в приложении.

Сверху в шапке должен быть достаточно крупный слайдер, на котором, на подфонке, будет название сайта.

На главной выводим последние статьи к каждой из которых иллюстрация.

Дизайн двухколоночный. Слева контентный блок, справа блок виджетов - категории, календарь и т.п. Так же, необходимо предусмотреть место под баннер (виджет) между шапкой и контентом (на всю ширину).

В футере, после контента, места под два виджета, потом основной футер с копирайтом и т.п.