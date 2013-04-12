Дизайн статейного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок282 просмотра

Здравствуйте. Необходимо нарисовать простой и стильный дизайн статейного сайта.

Тематика статей - ремонт и дизайн интерьеров.

Пожелания по цветам - белый, черный, зеленый.

Сайт будет работать на Wordpress. Схема дизайна в приложении.

Сверху в шапке должен быть достаточно крупный слайдер, на котором, на подфонке, будет название сайта.

На главной выводим последние статьи к каждой из которых иллюстрация.

Дизайн двухколоночный. Слева контентный блок, справа блок виджетов - категории, календарь и т.п. Так же, необходимо предусмотреть место под баннер (виджет) между шапкой и контентом (на всю ширину).

В футере, после контента, места под два виджета, потом основной футер с копирайтом и т.п.

WordPress
12 лет назад
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$100
3 дня
Со Светланой работаю впервые. И..., нисколько не разочарован сотрудничеством. Понравилась четкая расстановка сроков и их соблюдение, скорость, адекватность, соответствие цена/качество. Спасибо!
Приятно работать с заказчиком, когда он сам знает, что хочет получить в итоге, и может эту задачу чётко объяснить дизайнеру. Александр - именно такой заказчик! Спасибо за интересный проект, подробное ТЗ и быструю оплату. С наилучшими пожеланиями, Светлана.

Заявки фрилансеров

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отрисовать/подчистить планировки здания и нарезать

    $216

    Собственно задача уже выполнялась и нужно просто сделать также но с другим домом и с другими планировками. Как должно получиться графически можно посмотреть тут - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh Исходные ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Макет главной страницы сайта на Wordpress

    Найти и умело подогнать шаблон WP под контент. Пока только главная!Принимаю заявки. После утверждения - дальнейшая доработка сайта в штатном режиме. Выбираю по портфолио и цене. Контретно так: 1. Дать мне ...

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта викторин

    Приветствую! Создаем сайт по проведению викторин и акций. название: quiz заканчивается работа по логотипу. см. вложение. Сайт проводит викторины и акции по товарам и услугам. ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима шапка сайта

    Есть текущая шапка, необходимо сохранить рамку и добавить в нее различных персонажей из мобильных игр, ничего нового придумывать не требуется. Сделать необходимо до 5 вечера по МСК.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    $250

    Нужен дизайн сайта для дилера компании Josera (корм для кошек и собак) В приложении каталог с фирменным стилем и логотипом На базе этого каталога нужен современный юзабельный дизайн интернет-магазина Страницы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать дизайн сайта начинающего певца

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо отрисовать дизайн сайта. Ничего военного, заказ достаточно простой. Конкретика к заданию: 1. Пожелания к фону - зеленый. Конкретику обсужу с выбранным исполнителем ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Картинки для слайдера

    $100

    Нужно подогнать под размеры слайдера 4 картинки. Качественно прорисовать из не особо качественных фотографий. сайт royal.co.ua

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад