Собственно задача уже выполнялась и нужно просто сделать также но с другим домом и с другими планировками. Как должно получиться графически можно посмотреть тут - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh Исходные ...
Дизайн статейного сайта
Здравствуйте. Необходимо нарисовать простой и стильный дизайн статейного сайта.
Тематика статей - ремонт и дизайн интерьеров.
Пожелания по цветам - белый, черный, зеленый.
Сайт будет работать на Wordpress. Схема дизайна в приложении.
Сверху в шапке должен быть достаточно крупный слайдер, на котором, на подфонке, будет название сайта.
На главной выводим последние статьи к каждой из которых иллюстрация.
Дизайн двухколоночный. Слева контентный блок, справа блок виджетов - категории, календарь и т.п. Так же, необходимо предусмотреть место под баннер (виджет) между шапкой и контентом (на всю ширину).
В футере, после контента, места под два виджета, потом основной футер с копирайтом и т.п.
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