Разработать дизайн сайта начинающего певца

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок250 просмотров

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры!

Необходимо отрисовать дизайн сайта.

Ничего военного, заказ достаточно простой.

Конкретика к заданию:

1. Пожелания к фону - зеленый. Конкретику обсужу с выбранным исполнителем

2. Дизайн "резиновый". Должно хорошо смотреться наразрешениях от 1024х600 до 2560х1440

3. Макеты страниц: https://moqups.com/shal/row4teG4

4. Сайт будет реализован на Joomla. Конкретные компоненты, которые будут использованы, покажу в процессе работы

Крайне желательно, чтобы дизайнер имел понятие о верстке, дабы не переделывать работу в процессе (верстка от дизайнера не требуется)

P.S. Главный критерий выбора исполнителя - соотношение цена-качество

P.P.S. Предпочитаю работать с Украиной. Никакой политики, проще с оплатой заказов.

P.P.P.S. Предоплата не предусмотрена. 100% оплата после завершения работы

Joomla
12 лет назад
Lab9
51 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Skybox
Илья 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$80
7 дней
Замечательно сработались. У Ильи отличное чувство цвета и стиля. Намереваюсь сотрудничать в будущем и всем рекомендую.
Спасибо Алексею за клёвый проект, проделана большая работа и никаких сложностей в общении не возникло, сотрудничеством остался доволен на все 100%!!!

Заявки фрилансеров

Skybox
Илья 
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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