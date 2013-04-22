Разработать дизайн сайта начинающего певца

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры!

Необходимо отрисовать дизайн сайта.

Ничего военного, заказ достаточно простой.

Конкретика к заданию:

1. Пожелания к фону - зеленый. Конкретику обсужу с выбранным исполнителем

2. Дизайн "резиновый". Должно хорошо смотреться наразрешениях от 1024х600 до 2560х1440

3. Макеты страниц: https://moqups.com/shal/row4teG4

4. Сайт будет реализован на Joomla. Конкретные компоненты, которые будут использованы, покажу в процессе работы

Крайне желательно, чтобы дизайнер имел понятие о верстке, дабы не переделывать работу в процессе (верстка от дизайнера не требуется)

P.S. Главный критерий выбора исполнителя - соотношение цена-качество

P.P.S. Предпочитаю работать с Украиной. Никакой политики, проще с оплатой заказов.

P.P.P.S. Предоплата не предусмотрена. 100% оплата после завершения работы