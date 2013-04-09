Редизайн сайта

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Закрыт17 заявок232 просмотра

Здравствуйте!

Есть текущий сайт http://box.98d.ru/ необходимо по ТЗ (которое прикреплено) сделать редизайн сайта.

После выбора исполнителя дам ТЗ на остальные страницы сайта.

Рассматриваем вопрос полного изменения дизайна.

Идеально если элементы дизайна будут построены на twitter bootstrap

Bootstrap
12 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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