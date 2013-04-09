Добрый день, ребят! Необходим дизайнер/иллюстратор для визуализации согласованных с Клиентом прототипов страниц веб-сайтов (1 главная + 8-9 внутренних). К работе необходимо будет приступить сегодня-завтра. Присылайте заявку, более подробно будем общаться через личку.
Редизайн сайта
Здравствуйте!
Есть текущий сайт http://box.98d.ru/ необходимо по ТЗ (которое прикреплено) сделать редизайн сайта.
После выбора исполнителя дам ТЗ на остальные страницы сайта.
Рассматриваем вопрос полного изменения дизайна.
Идеально если элементы дизайна будут построены на twitter bootstrap
Заявки фрилансеров
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