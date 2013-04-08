Нужно сдизайнить Landing Page (одна страничка). Схематичное расположение блоков на странице я нарисовал ручкой. Надо только всё это дело оформить хорошо. Тематика - цифр. видео камера. PS: предпочтение тем, кто уже ...
Редизайн сайта
Требуется выполнить редизайн портала, В частности главную страницу и раздел каталога товаров и услуг. www.tender27.ru.
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