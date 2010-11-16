Здравствуйте. Требуется редизайн сайта http://tender27.ru/ Необходимо: 1) Дизайн главной страницы ( есть понимание что и как нужно оформить ) 2) Дизайн каталога товаров 3) Страница товаров. Основные требования: Грамотно вписать весь функционал, который заложен в каталоге товаров. Работаем по принципу не что ...