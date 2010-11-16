Требуется создать фильтры по каждому разделу каталога товаров http://www.tender27.ru/catalog/. Самописный движок.
Интернет-магазины4 заявки
Закрыт
10 лет назад
Требуется создать фильтры по каждому разделу каталога товаров http://www.tender27.ru/catalog/. Самописный движок.
Здравствуйте. Требуется редизайн сайта http://tender27.ru/ Необходимо: 1) Дизайн главной страницы ( есть понимание что и как нужно оформить ) 2) Дизайн каталога товаров 3) Страница товаров. Основные требования: Грамотно вписать весь функционал, который заложен в каталоге товаров. Работаем по принципу не что ...
Требуется выполнить редизайн портала, В частности главную страницу и раздел каталога товаров и услуг. www.tender27.ru.
Необходимо доделать сайт. Система управления Друпал.
Необходимо доработать модуль ЭТП сайт сделан в Друпале, либо куплю клон готовой площадки с дальнейшей доработкой под мои требования.