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Дизайн для магазина детской обуви
Нужен дизанй сайта для магазина детской обуви. Хочется сделать магазин в стиле:
С небольшим намеком в детскую направленность.
Требуется изготовить 4 страницы. Главная, каталог товаров, карточка товара, корзина.
Дизаян + последующая верстка.
Домен: http://www.aladino-shoes.ru/
В элементах дизайна можно использовать лампу Алладина.
Печатный каталог продукции в приложении.
Выбранный исполнитель
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