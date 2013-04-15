Дизайн для магазина детской обуви

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок353 просмотра

Нужен дизанй сайта для магазина детской обуви. Хочется сделать магазин в стиле:

http://www.butik.ru/

http://www.wildberries.ru/

http://www.lamoda.ru/

С небольшим намеком в детскую направленность.

Требуется изготовить 4 страницы. Главная, каталог товаров, карточка товара, корзина.

Дизаян + последующая верстка.

Домен: http://www.aladino-shoes.ru/

В элементах дизайна можно использовать лампу Алладина.

Печатный каталог продукции в приложении.

12 лет назад
polkanov
Дмитрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mg-web
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Всегда на связи, работает оперативно, работа выполнена в срок.
Сотрудничеством доволен. Надеюсь на продолжение сотрудичества

Заявки фрилансеров

mg-web
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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