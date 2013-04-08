Отрисовать названия разделов для меню

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Завершен1 заявка134 просмотра

На сайте http://port-petrovskmsk.ru меню отрисованное поэтому для добавления разделов нужно отрисовывать каждый пункт меню.

Нужно нарисовать в существующей стилистике для новых разделов рисунки

Банкетное меню

Горячее

Горячие закуски

Холодные закуски

Детское меню

Салаты

Супы

Десерт

Садж

Мангал и гарнир

Пасты

Напитки

Фреш и мол.коктейль

Чай

12 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sl1v3r
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Андрей быстро и отлично справился с поставленной перед ним задачей. Спасибо. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкая задача, быстрая оплата, приятен в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sl1v3r
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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