Очень простая задача

Всем доброго времени суток, задача очень простая, есть сайт на wp пришлось сделать резервную копию из-за чего потерял много картинок, нужно пройтись по статьям и добавить картинки к каждой статьей, все тайтлы должны остаться прежними, примерно статей 20 - 30.

Цена ?