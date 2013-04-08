Очень простая задача

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки190 просмотров

Всем доброго времени суток, задача очень простая, есть сайт на wp пришлось сделать резервную копию из-за чего потерял много картинок, нужно пройтись по статьям и добавить картинки к каждой статьей, все тайтлы должны остаться прежними, примерно статей 20 - 30.

Цена ?

WordPress
12 лет назад
Abdx32
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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