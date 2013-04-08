Требуется дизайнер сайтов, лого и фирменного стиля

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок251 просмотр

5 000 руб оклад в месяц

+ за каждый созданный логотип для одного клиента: 250 руб

+ за каждый созданный дизайн сайта для одного клиента: 350 руб. +100 за каждую внутреннюю стр.

+ за каждую созданную для клиентов иконку 50 руб (только когда заказывают только иконки. в др. случаях обсуждаем отдельно)

+ 10 % от платежа клиента за фирменный стиль

Сроки:

Лого, Баннеры, Дизайн сайта: 5 РАБОЧИХ дней

Фирменный стиль: 10 РАБОЧИХ дней

График работы: Пн-Пт 10.00 -18 ч

От Вас: Необходимо портфолио сайтов, логотипов, фирменного стиля.

12 лет назад
esiu
Иван 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно создать шаблон для DLE 9.4

    $150

    Приветствую...нужно создать шаблон на платформу DLE 9.4 тематика Diablo 3 а имено похожий по дизаину на аукционный дом в самой игре. Подробности разъясню после подачи заявки.

    DLE
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта

    Требуется выполнить редизайн портала, В частности главную страницу и раздел каталога товаров и услуг. www.tender27.ru.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $40

    Нужно сдизайнить Landing Page (одна страничка). Схематичное расположение блоков на странице я нарисовал ручкой. Надо только всё это дело оформить хорошо. Тематика - цифр. видео камера. PS: предпочтение тем, кто уже ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн шапки

    Необходимо сделать шапку для строительного интернет-магазина. Сайт уже есть. Шаблон выбран. Нужно будет еще на основании шаблона предложить несколько цветовых решений.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шапка и дизайн отдельных элементов сайта

    $100

    Ищем дизайнера для регулярной работы. Нужно рисовать шапки для сайтов, картинки, отдельные элементы (форма заявок, иллюстрации к акциям и т.п.). Прямо сейчас нужна шапка для сайта компании, которая оптом продает ткани (ткани ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно сделать дизайн сайта про перевозки! Уникалиных страниц 3-4 Всего страниц наверно 10 Нужен четкий, понятный, строгий дизайн... Придумывать что то с нуля или супер уникальное не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для магазина детской обуви

    $500

    Нужен дизанй сайта для магазина детской обуви. Хочется сделать магазин в стиле: http://www.butik.ru/ http://www.wildberries.ru/ http://www.lamoda.ru/ С небольшим намеком в детскую направленность. Требуется изготовить 4 страницы. Главная, каталог товаров, карточка товара, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать названия разделов для меню

    На сайте http://port-petrovskmsk.ru меню отрисованное поэтому для добавления разделов нужно отрисовывать каждый пункт меню. Нужно нарисовать в существующей стилистике для новых разделов рисунки Банкетное меню Горячее Горячие закуски ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад