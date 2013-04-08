Требуется дизайнер сайтов, лого и фирменного стиля

5 000 руб оклад в месяц

+ за каждый созданный логотип для одного клиента: 250 руб

+ за каждый созданный дизайн сайта для одного клиента: 350 руб. +100 за каждую внутреннюю стр.

+ за каждую созданную для клиентов иконку 50 руб (только когда заказывают только иконки. в др. случаях обсуждаем отдельно)

+ 10 % от платежа клиента за фирменный стиль

Сроки:

Лого, Баннеры, Дизайн сайта: 5 РАБОЧИХ дней

Фирменный стиль: 10 РАБОЧИХ дней

График работы: Пн-Пт 10.00 -18 ч

От Вас: Необходимо портфолио сайтов, логотипов, фирменного стиля.