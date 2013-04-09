Дизайн сайта викторин

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок145 просмотров

Приветствую!

Создаем сайт по проведению викторин и акций.

название: quiz

заканчивается работа по логотипу. см. вложение.

Сайт проводит викторины и акции по товарам и услугам.

Есть 2 вложенные прототипы страниц (см. вложение).

Проблема:

1) нет понимания демонстрации 1 страницы

2) нет понимания стилистической концепции сайта.

Задача:

1) придумать главную страницу. (с вариантом 1 викторины и с вариантом нескольких проводимых викторин).

2) сделать на основе стиля первой страницы — вложенные страницы, которые прикреплены.

Условия выбора исполнителя:

1) Обсуждение с потенциальным исполнителем концепции дизайна.

2) Аванс и работаем.

3) если надо готов на безопасную сделку.

Заранее благодарен за ответы.

12 лет назад
olpro
Олег 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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