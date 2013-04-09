Собственно задача уже выполнялась и нужно просто сделать также но с другим домом и с другими планировками. Как должно получиться графически можно посмотреть тут - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh Исходные ...
Дизайн сайта викторин
Приветствую!
Создаем сайт по проведению викторин и акций.
название: quiz
заканчивается работа по логотипу. см. вложение.
Сайт проводит викторины и акции по товарам и услугам.
Есть 2 вложенные прототипы страниц (см. вложение).
Проблема:
1) нет понимания демонстрации 1 страницы
2) нет понимания стилистической концепции сайта.
Задача:
1) придумать главную страницу. (с вариантом 1 викторины и с вариантом нескольких проводимых викторин).
2) сделать на основе стиля первой страницы — вложенные страницы, которые прикреплены.
Условия выбора исполнителя:
1) Обсуждение с потенциальным исполнителем концепции дизайна.
2) Аванс и работаем.
3) если надо готов на безопасную сделку.
Заранее благодарен за ответы.
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