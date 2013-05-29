Отрисовать/подчистить планировки здания и нарезать

$216
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок272 просмотра

Собственно задача уже выполнялась и нужно просто сделать также но с другим домом и с другими планировками.

Как должно получиться графически можно посмотреть тут - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh

Исходные файлы - прикреплённые пдф и различным чертёжным мусором.

Необходимо подчистить до требуемого вида (см. выше) либо нарисовать заново.

На выходе должно получиться много-много картинок в различных вариантах при наведении и т.п.

Грубо говоря если брать в пример эту планировку - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh

тут отрисована/подчищена вся планировка, нарезаны все квартиры отдельно (при наведении подсветвка и просто)

секции при наведении

квартиры отдельно в увеличенном виде для того чтобы при клике картинка всплывала.

Первый дом из 2-ух этажей нам стоил 4 000 рублей (который сейчас на сайте можно покликать)

Тут 3 этажа совсем разных и 4-ый там только подписи отличаются, по деньгам до 6 500 рублей бюджет.

От вас ждём заявки со сроками.

12 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$200
4 дня
Превосходный специалист. проект в работе
mg-web
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней
Выбрал исполнителя, списались в скайпе, обсудили детали и после утвердительного согласия на сотрудничество и подтверждения что всё предельно ясно и вопросов никаких нет Сергей принялся за работу. Общая сумма за проект 150 баксов за 4 этажа, решили разбить работу по этажам и я закинул предоплату 50 баксов. За всю работу был озвучен срок 5 дней. Первый этаж посмотреть Сергей пообещал уже на следующий день для внесения корректировок если будут. Собственно прошло уже с 10.04 12 дней и от исполнителя слышно только что у него проблемы с интернетом, потом сломался компьютер, потом он заболел, и каждый раз он обещал скинуть завтра. Собственно человеку огромный минус - даже при возникновении каких-либо сложных ситуаций он мог просто отказаться от проекта и вернуть деньги, либо чётко сказать срок сдачи. Сейчас уже несколько дней ни слуха ни духа. Человек не сделал свою работу, никакого внятного ответа я так и не добился. Более ждать нет времени, огромный минуc в карму этому безответственному человеку.

Заявки фрилансеров

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
mg-web
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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