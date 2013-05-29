Отрисовать/подчистить планировки здания и нарезать

Собственно задача уже выполнялась и нужно просто сделать также но с другим домом и с другими планировками.

Как должно получиться графически можно посмотреть тут - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh

Исходные файлы - прикреплённые пдф и различным чертёжным мусором.

Необходимо подчистить до требуемого вида (см. выше) либо нарисовать заново.

На выходе должно получиться много-много картинок в различных вариантах при наведении и т.п.

Грубо говоря если брать в пример эту планировку - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh

тут отрисована/подчищена вся планировка, нарезаны все квартиры отдельно (при наведении подсветвка и просто)

секции при наведении

квартиры отдельно в увеличенном виде для того чтобы при клике картинка всплывала.

Первый дом из 2-ух этажей нам стоил 4 000 рублей (который сейчас на сайте можно покликать)

Тут 3 этажа совсем разных и 4-ый там только подписи отличаются, по деньгам до 6 500 рублей бюджет.

От вас ждём заявки со сроками.