Anton163

Антон Anton163

 
34 годаРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Ищем дизайнера на переодические заказы

    Добрый день! Нужен дизайнер для отрисовки как целых сайтов, так и отдельных их элементов. Оцените, пожалуйста, сколько бы Вы взяли за аналогичный дизайн: 1) http://sferi63.ru/ 2) http://md-group.net/ Если у Вас больше 10 отзывов и отличное портфолио, то пишите.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшая работа для дизайнера

    Добрый день! Подробности: Компания запускает две акции. На сайте этой компании необходимо разместить информацию по этим акциям. Про сами акции напишу кандидатам. От Вас нужно следующее: 1) Для двух акций отрисовать плавающий блок-ссылку. Например как тут http://slon-media.ru/static.php?id=3 справа ссылка ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн сайта - ремонт компьютеров

    Добрый день! Нужен дизайн сайта по ремонту компьютеров (предоставление услуг). Стиль минимализм. Объектов и блоков в дизайне не много. Есть подробное ТЗ - его покажу уже кандидатам на исполнителя. Нужно отрисовать 5 страниц. Пишите цену за все 5 страниц. Сроки ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно нарисовать мультик

    Добрый день! Задача: отрисовать мультик Продолжительность мультика: 2-3 минуты Примеры: http://www.youtube.com/watch?v=8c0hgK63f24 и http://www.youtube.com/watch?v=uaccE91uU-U Нужен креатив, хорошее умение рисовать, т.к. придётся всё отрисовывать с нуля. Двигаться они должны плавно, прорисовка тоже приличная должны быть. Будет наложена музыка, возможно звуки (не ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать два текста туристической направленности

    Добрый день! Нужно не много: всего два текста. Первый вводный текст. Примерно 1000 символов. Текст о туристической компании. Второй полный текст. Примерно 3000 символов. Это более развёрнутый вариант первого текста. Не хотелось бы чего то стандартного, типо мы работаем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужны 2 баннера

    Добрый день! Нужно разработать два flash банера. Оба размером 1000х90 пикселей. Для каждого банера ещё нужна статичная заглушка jpg. Банеры разрабатываются для AVITO. Отсюда следующие требования: 1) Размер swf-файла и картинок-заглушек (*.gif, *.png, *.jpeg) не должен превышать 40Кб строго!!! 2) ...

    Flash
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка турсайта

    Добрый день! Нужна вёрстка 8 страниц (1 главная + 7 внутряков). Макеты: http://dh-tour.ru/diz/1.html http://dh-tour.ru/diz/2.html http://dh-tour.ru/diz/3.html http://dh-tour.ru/diz/4.html http://dh-tour.ru/diz/5.html http://dh-tour.ru/diz/6.html http://dh-tour.ru/diz/7.html http://dh-tour.ru/diz/8.html Требования: кроссбраузерность от IE7, Opera (последние версии), FF (последние версии), Chrome (последние версии), Safari (последние версии). Верхнее оранжевое меню всегда прилипает к верху экрана. в макете "Оплата" - ...

    HTML
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен баннер

    Нужен банер для агентства недвижимости. Банер с динамикой, должно что то появляться (текст, картинки). Но ничего супер сложного не будет... Пишите: 1) Цены, вилка цен 2) Примеры работ 3) Flash, GIF или какой то другой принцип работы или формат банера

    Flash
    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты для интернет-магазина одежды

    Добрый день! Требуется написать 4 текста для интернет магазина одежды. Одежда из Прибалкики. 1 текст) 500 символов, в общих чертах про одежду из Прибалтики. 2 текст) 500 символов, в общих чертах про наш магазин. 3 текст) 2500 символов, полный ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Написать два текста туристической направленности
Успешное сотрудничество. Надежный, ответственный заказчик! Рекомендую!
Спасибо Татьяне за работу! Отличный исполнитель. Текст свежий, интересный. Банальщину не пишет...
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