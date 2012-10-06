Добрый день! Нужен дизайнер для отрисовки как целых сайтов, так и отдельных их элементов. Оцените, пожалуйста, сколько бы Вы взяли за аналогичный дизайн: 1) http://sferi63.ru/ 2) http://md-group.net/ Если у Вас больше 10 отзывов и отличное портфолио, то пишите.
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Подробности: Компания запускает две акции. На сайте этой компании необходимо разместить информацию по этим акциям. Про сами акции напишу кандидатам. От Вас нужно следующее: 1) Для двух акций отрисовать плавающий блок-ссылку. Например как тут http://slon-media.ru/static.php?id=3 справа ссылка ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужен дизайн сайта по ремонту компьютеров (предоставление услуг). Стиль минимализм. Объектов и блоков в дизайне не много. Есть подробное ТЗ - его покажу уже кандидатам на исполнителя. Нужно отрисовать 5 страниц. Пишите цену за все 5 страниц. Сроки ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Задача: отрисовать мультик Продолжительность мультика: 2-3 минуты Примеры: http://www.youtube.com/watch?v=8c0hgK63f24 и http://www.youtube.com/watch?v=uaccE91uU-U Нужен креатив, хорошее умение рисовать, т.к. придётся всё отрисовывать с нуля. Двигаться они должны плавно, прорисовка тоже приличная должны быть. Будет наложена музыка, возможно звуки (не ...Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно не много: всего два текста. Первый вводный текст. Примерно 1000 символов. Текст о туристической компании. Второй полный текст. Примерно 3000 символов. Это более развёрнутый вариант первого текста. Не хотелось бы чего то стандартного, типо мы работаем ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Нужно разработать два flash банера. Оба размером 1000х90 пикселей. Для каждого банера ещё нужна статичная заглушка jpg. Банеры разрабатываются для AVITO. Отсюда следующие требования: 1) Размер swf-файла и картинок-заглушек (*.gif, *.png, *.jpeg) не должен превышать 40Кб строго!!! 2) ...Баннеры12 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужна вёрстка 8 страниц (1 главная + 7 внутряков). Макеты: http://dh-tour.ru/diz/1.html http://dh-tour.ru/diz/2.html http://dh-tour.ru/diz/3.html http://dh-tour.ru/diz/4.html http://dh-tour.ru/diz/5.html http://dh-tour.ru/diz/6.html http://dh-tour.ru/diz/7.html http://dh-tour.ru/diz/8.html Требования: кроссбраузерность от IE7, Opera (последние версии), FF (последние версии), Chrome (последние версии), Safari (последние версии). Верхнее оранжевое меню всегда прилипает к верху экрана. в макете "Оплата" - ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен банер для агентства недвижимости. Банер с динамикой, должно что то появляться (текст, картинки). Но ничего супер сложного не будет... Пишите: 1) Цены, вилка цен 2) Примеры работ 3) Flash, GIF или какой то другой принцип работы или формат банераБаннеры21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется написать 4 текста для интернет магазина одежды. Одежда из Прибалкики. 1 текст) 500 символов, в общих чертах про одежду из Прибалтики. 2 текст) 500 символов, в общих чертах про наш магазин. 3 текст) 2500 символов, полный ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт11 лет назад