Дизайн веб-студии

Разработка шаблона для ShopCMS 3.1.2 Под сенсорные мониторы и планшеты. Дизайн, верстка таблично блочная, внедрение в скрипт. Рассмотрю предложения как отдельно по дизайну, так и отдельно по верстке. Желательно полный комплекс работ. ...