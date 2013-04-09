Дизайн веб-студии

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Закрыт25 заявок243 просмотра

Необходимо сделать дизайн веб-студии. Макет во вложении (для просмотра нужно поставить Axure).

Интересуют стоимость и сроки.

12 лет назад
Alexander_Kudrin
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров