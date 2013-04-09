Нужен дизайн и установка на joomla 1.5
Дизайн веб-студии
Необходимо сделать дизайн веб-студии. Макет во вложении (для просмотра нужно поставить Axure).
Интересуют стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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