Дизайн интернет-магазина

У меня остались только положительные эмоции от сотрудничества с Александром. Сделал очень красивый дизайн! Сразу видно, что Александр обладает богатым творческим воображением. Каждая работа с изюминкой. Именно поэтому я его выбрал в качестве исполнителя. И не ошибся.