Дизайн интернет-магазина

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка75 просмотров

Нужен дизайн 3-х страниц для интернет-магазина: главной страницы, страницы со списком товаров, страницы с подробным описанием товара.

12 лет назад
ecolavka
Андрей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$150
7 дней
У меня остались только положительные эмоции от сотрудничества с Александром. Сделал очень красивый дизайн! Сразу видно, что Александр обладает богатым творческим воображением. Каждая работа с изюминкой. Именно поэтому я его выбрал в качестве исполнителя. И не ошибся.
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Заявки фрилансеров

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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