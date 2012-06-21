Дизайн портала с версткой

Нужно сделать дизайн портала - биржа труда с версткой.

Задание большое, поэтому нужно обсуждать моменты в личке.

Требования:

1. минимализм

2. простота

3. лаконичность цветовой фактуры

4. нейтральность для глаза, учитывая что пользователи будут очень много времени на нем проводить и часто заходить

Работать будем только через безопасную сделку, если не согласны, не оставляйте заявки.

срок обсуждаем

Предпочтение отдам фрилансеру с:

1. портфолио по дизайну сайта - обязательно

2. отзывы на сайте, не менее 10 - обязательно

3. адекватность сроки, цена, качество