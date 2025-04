Смена шаблона в ИМ

Интернет магазин на opencart хочу поменять шаблон на новый. Сам не смог. Скопировал себе новый шаблон, пытюсь включить его в админке, а на главной появляется вот то что ниже.

url-

Notice: Undefined variable: text_advanced in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 75 Notice: Undefined variable: text_special in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 77 Notice: Undefined variable: text_bookmark in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 79 Notice: Undefined variable: text_contact in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 81 Notice: Undefined variable: text_sitemap in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 83

Главная Notice: Undefined variable: text_login in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 91 Личный Кабинет

Корзина

Ваша корзина пуста!

Notice: Undefined variable: ajax in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/module/cart.tpl on line 34 " id="tab_cart">Notice: Undefined variable: text_cart in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 95Оформить

Notice: Undefined variable: breadcrumbs in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 110Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 110

Notice: Undefined variable: currencies in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 117 Notice: Undefined variable: languages in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/header.tpl on line 144

Notice: Undefined variable: welcome in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/home.tpl on line 5 Notice: Undefined variable: modules in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/home.tpl on line 22Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/home.tpl on line 22

Notice: Undefined variable: text_powered_by in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/footer.tpl on line 7 | OpenCart Hosting

Notice: Undefined variable: google_analytics in /home/rucondom/data/www/rucondom.com/catalog/view/theme/solid_grey/template/common/footer.tpl on line 14